TÕELINE VEDAMINE Üle 3 aasta varjupaigas veetnud kass leidis tervisehädast hoolimata lõpuks kodu

Delta on sündinud 2020. aasta jaanuaris ning kolis Pesaleidjasse Paljassaare varjupaigast 2021. aasta mais.

«Arvatavasti iga inimene, kes on kassitoas käinud, teab, kes Delta on. Ta on alati silma jäänud kõigile kaissu pugemisega ja oma suure armastusega,» rääkis Pesaleidja töötaja.

Delta on välimuselt ülimalt kauni kasukaga, kohe meeldejääv ja eristuv. Iseloomult on ta samuti meeldejääv, kuna ta väga armastab inimeste lähedust. Delta tuleb kohe meeleldi tähelepanu otsima ja poeb nii vastu kui saab. Ta armastab pai ja süles hoidmist ning tema nurrumootor on vali.

Delta uues kodus. Foto: Erakogu

Nüüd on Delta endale lõpuks kodu leidnud ning naudib oma uut elu ühes talus, kus ta paistab silma eeskujuliku hiirepüüdjana. Veelgi toredam on see, et pere otsustas Pesaleidjast võtta lausa kaks kassi, seega sai Delta sõbra kaasa võtta. Elu talumajas on Delta jaoks, keda vaevavad põieprobleemid, ideaalne, sest ta saab ringi liikuda õues.