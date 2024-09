VAATA FOTOSID Jubedate põletushaavadega kassist sai varjupaiga hoole all tõeline kaunitar

Augusti keskel sai Varjupaikade MTÜ teate Lasnamäelt Vikerlase tänavalt, kuhu neid kutsuti appi väga halvas seisus kassile. Kassi vigastused olid kohutavad: vaatluse põhjal tundub, et kass on kas auto mootoriruumis põletada saanud või on tegemist keemilise põletusega, sest teda katsid rängad põletushaavad.

Printsess enne. Foto: Varjupaikade MTÜ

Emane kass toimetati Tallinna loomade varjupaika aadressil Paljassaare tee 85, kus ta oli veterinaaride järelevalve all ja sai vajalikku ravi. Kassil puudus kiip, mistõttu looma omanikku tuvastada ei saanud. Varjupaga töötaja sõnul on kass aga väga sõbraliku iseloomuga ning võimalik, et tal oli kunagi kodu olemas.

Tänaseks on kass, kes sai nimeks Printsess, varjupaiga hoole all aga tublisti kosunud ning temast on saanud tõeline iludus. Tegu on noore kassiga: emase triibiku vanus on seitse kuud kuni neli aastat.

Printsess nüüd. Foto: Varjupaikade MTÜ

Armas kassike ootab nüüd varjupaigas, et keegi tuleks ja talle kodu pakuks. Kodu saab talle pakkuda Varjupaikade MTÜ kodulehe kaudu SIIN.