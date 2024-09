USKUMATU Perekond leidis üles oma 9 aastat tagasi kadunud kassi

Seal kassi mikrokiipi kontrollides selguski, et tegu on ühe pere lemmikuga, kes koguni üheksa aastat jooksus olnud. Perekond otsis teda kõikjalt, kuid tulult. Nüüd, üheksa aastat hiljem, on armastatud lemmik taas nendega ning süda on lõpuks rahul.