Namiibias hukatakse karmil põhjusel üle 700 metslooma, nende seas 83 elevanti

Lõuna-Aafrikat on tabanud ulatuslik põud, mistõttu on sealsed ametnikud võtnud kasutusele äärmuslikud meetmed, et inimesed näljahädast päästa. Kokku plaanitakse hukata 723 metslooma, nende seas 83 elevanti ning loomade liha nälga kannatavate inimeste vahel ära jagada, kirjutab Reuters.