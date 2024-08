«Uduga juhtunu on täpselt see, miks me ütleme kõigile, kes soovivad oma kodukassi varjupaika tuua, et kodukass langeb tohutusse stressi varjupaigast, lõpetab söömise ja tema organid ei pea vastu,» ütleb Pesaleidja vabatahtlik.

Seeniorealine Udu tagastati kodust mõni aeg tagasi ning alates sellest ajast pesitses ta suurema osa ajast vabapidamistoas diivani all. Tuli küll pai nuruma, konservi küsima, maiuseid sööma ja kõik tundus justkui hästi. Järsku avastasid aga vabatahtlikud, et Udu nahk on üleöö täiesti kollaseks muutunud.

Kiiresti toimetati kass kliinikusse, kus selgus, et pärast kodust ilma jäämist pole ta siiski kassitoas piisavalt süüa ega juua julgenud. Udu paigutati tilguti alla ning tal tuli kliinikusse jääda, kuid olukord ei läinud sugugi paremaks.

Mõni päev hiljem selgus, et kass vajab ka vereülekannet, sest tema hematokrit aina langes. Pesaleidja viis kohale kaks võimalikku doonorit, kellest mõlemale tehti kõikvõimalikud uuringud ning valituks osutus kiisu Penelope.

Udu maksanäitajad ei näita veel aga paranemise märke. «Oleme võtnud mitme veterinaari arvamuse ning maksalipidoosi puhul on tavaline, et kass vajab statsionaarset kliinikuabi 10-14 päeva ning alles siis hakkavad tulemused paistma. Ja et lootus on, et Udu saab sellest terveks,» räägib Pesaleidja vabatahtlik.

Praeguseks on Udu veetnud haiglas nädal aega ning see on kohutavalt kallis: tasuda on vaja 3160,50 euro suurune arve.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun “UDU"!