LOOMAARST VASTAB Millest näevad koerad unenägusid?

Üks tähelepanuväärne uuring koerte unenägude kohta pärineb Massachusettsi tehnoloogiainstituudist rohkem kui 20 aastat tagasi. Uurides rottide unetsüklit, on teadlased avastanud, et need väikesed närilised meenutavad unes päriselu sündmusi ja kogevad keerulisi unenägusid. Seega on väga tõenäoline, et ka koerad kogevad sarnaseid kogemusi.

«Koerad näevad ilmselt unes oma omanikega suhtlemist, teisi koeri ja inimesi, kellega olemist nad naudivad,» kommenteerib veterinaararst José Arce.

Samuti võivad koera vanus ja suurus mõjutada unenägude nägemise sagedust. Ameerika Kennelklubi andmetel näevad väiksemad koerad und sagedamini, kuid nende unenäod on lühemad. Sellele vastupidiselt näevad aga suuremad koerad harvemini und, kuid nende unenäod on pikema kestusega. Kusjuures tuleb välja, et kutsikad ja vanemad koerad näevad unenägusid rohkem kui keskealised koerad.

Nii nagu inimesedki, võivad koerad näha õudusunenägusid. Eksperdid hoiatavad, et isegi kui su koer uriseb või vingub unes, ei tohiks teda äratada. Statistika näitab, et umbes kuus protsenti koerahammustustest toimub siis, kui koer magab.

«Olge nende suu läheduses väga ettevaatlikud, sest nad võivad teid hammustada – mitte tahtlikult, neil lihtsalt pole kontrolli.»

Lisaks sellele on hiljutised uuringud veel andnud rohkem teadmisi koerte aju ja käitumise kohta – näiteks on teada, et nad suudavad haista inimeste stressi, eristada keeli ning mõista emotsioone.