NALJAKAS VIDEO Ametivõimude poolt tagaotsitavaks kuulutatud kass leidis ühismeedias lunastust

Omaniku kaks kassi, Larkin ja Gin, ei ole just parimad sõbrad, kuid saavad enamasti omavahel läbi. Hiljutise kolimise ajal uude koju läksid nad aga tülli. Ühe naise sõnul üritas tema poiss-sõber neid lahutada. Hiljem selgus, et see polnud just parim idee.

«Ta võttis Larkini sülle, et viia ta Ginist eemale, kuid sai selle käigus mitu korda hammustada,» rääkis ta Newsweekile.

Naine sundis poiss-sõpra minema kiirabisse, teades, et kassihammustused võivad olla ohtlikud ja kiiresti nakatuda. Kassihammustused ja -kriimustused võivad inimese nahale jätta väikseid, kuid sügavaid haavu. Sellised torkehaavad sulguvad kiiresti, jättes kassi suust pärit bakterid naha alla. Soovitatav on pöörduda arsti poole võimalikult kiiresti, sest ravimata jätmise korral võib 24 kuni 48 tunni jooksul haav põletikuliseks minna ning nakkus levida.

Nad selgitasid arstile, et Larkin on toakass ja sai oma marutaudivaktsiini kaks kuud varem. Siiski oli arst kohustatud terviseametit juhtumist teatama, mistõttu said nad postiga eriskummalise kirja.

«Saime kirja, mis käskis Larkinit karantiinis hoida,» ütles omanik. «Saatsime terviseametile tema vaktsineerimisandmed ja pildi, et näidata, et temaga on kõik korras. Nad lubasid ta selle peale vabastada.»