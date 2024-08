TUNNED ÄRA? Selgusid erinevate põlvkondade lemmikud koeratõud

Ameerika on koeratõugude eelistustes lõhenenud, lähtub Pollfishi lemmikloomade hoiuplatvormi Rover jaoks läbi viidud küsitluses.

Uuringu tulemused näitavad, et eelistused erinevad tugevalt vanusegruppide kaupa. Näiteks üle 59-aastased beebibuumi põlvkonna koeraomanikud eelistavad peamiselt chihuahua'sid.

Denveri ülikooli teadlane ja professor Philip Tedeschi, kes uurib inimese ja looma vahelist sidet, pakkus välja võimalikke põhjuseid, miks see nii on.

«See võib olla tingitud sellest, et paljud beebibuumi esindajad on nüüd tühjade pesade omanikud – pisikesed koerad tuletavad neile lapse omamist meelde,» selgitas ta.

«Linnastumine ja muutuvad töösuhted on samuti pannud paljusid neist eelistama väiksemaid koeri, kes sobivad paremini linna- ja äärelinna kodudesse.»

Kuigi beebibuumi põlvkond eelistab chihuahua'sid, on X-põlvkonna (44–59-aastased) lemmikuteks Labradori retriiverid.

Tedeschi, kes kuulub Roveri lemmikloomade paneeli, pakkus välja, et see võib tuleneda sellest, et X-põlvkonna esindajad on sageli vältinud ühiskonna survet. «X-põlvkond kasvas üles ajal, mil lahutuste määr oli kõrge ja majandus ebastabiilne, mistõttu eelistavad nad tõugu, mis on mitmekülgne, mänguline ja armastav,» selgitas ta.

Labradori retriiverid on tuntud oma lojaalsuse ja kohanemisvõime poolest, mistõttu sobivad nad hästi X-põlvkonna esindajatele, sõltumata nende elustiilist, vahendab Newsweek.

Millenniaalid (28–43-aastased) eelistavad aga Saksa lambakoeri, mis on Tedeschi arvates tingitud tõu nutikusest ja kaitsvast loomusest. Need omadused võivad olla ahvatlevad põlvkonnale, kes on üles kasvanud interneti ja tehnoloogia keskel.

Z-põlvkonna koeraomanikud (kuni 27-aastased) eelistasid kuldseid retriivereid. Tedeschi pakkus, et see võib olla seotud tehnoloogia arenguga, kuna kuldsed retriiverid on sageli ühismeedias esindatud kui ideaalsed perekoerad.

2024. aasta kõige kiiremini populaarsust koguv tõug on kääbuspuudel, samas kui kõige populaarsemad koerad Ameerikas on just tõutud koerad, millele järgnevad Labradori retriiverid ja goldendoodle'id, mis on segu kuldsetest retriiveritest ja puudlitest.