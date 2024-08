Perekond leidis üles oma 7 aastat tagasi kadunud koera, siis aga selgus midagi traagilist

«Ta oli minu lapsepõlve lemmikloom. Arvasin, et ei näe teda enam kunagi ja eeldasin, et oma kõrge vanuse tõttu on ta juba surnud,» rääkis Cuevas väljaandele Newsweek .

Perenaise ja tema kaua kadunud lemmiku taaskohtumine oli emotsionaalne ning koer tundis oma kunagise perenaise kiiresti ära. Kahjuks võttis lugu aga traagilise pöörde, kui loomaarsti juures selgus, et koeral on vähk. Arstide sõnul on ime, et koer üldse veel elus on.