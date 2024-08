ÜLLATAV VALIK Loomaarst avaldas 5 koeratõugu, keda teistelgi võtta soovitab

Loomaarst, keda tuntakse sotsiaalmeedias Ben The Vet kasutajanime all, on varem koostanud nimekirja koeratõugudest, keda ta endale kunagi ei võtaks, ning seda peamiselt sageli esinevate terviseprobleemide tõttu. Vaata nimekirja SIIT.

«Tahan rõhutada, et see on ainult minu arvamus,» ütleb ta video alguses ning lisab, et ka nende koeratõugude esindajad ei pruugi olla terviseprobleemidest sada protsenti vabad ega pruugi kõigile inimestele sobida.

Nimekirjas viiendal kohal on veterinaari arvates aga Inglise hurt (Greyhound), kes on väga leebe loomuga suurepärane pere lemmik. «Neil esineb aga sageli hambaprobleeme, nii et tasub juba varakult hakata neid hambapesuga karjutama,» lisas Ben the Vet.

Inglise hurt (Greyhound). Foto: Shutterstock

Neljandale kohale paigutab veterinaar borderterjeri. «Nad on väga südamlikud ja väikest kasvu koeratõugudest minu lemmikud.»

Kolmandal kohal on üsna vähelevinud tõug ehk Ungari lühikarvaline linnukoer (Vizsla). «Nad on väga rahuliku loomuga, aga neid võivad kimbutada liigeseprobleemid,» toob loomaarst välja. See tõug vajab väga palju liikumist, vähemalt kaks pikka jalutuskäiku päevas ning sobib seega vaid väga aktiivsele omanikule.

Teiselt kohalt leiame armastatud labradori. Tervis on neil üsna hea, aga ka neid võivad kimbutada liigeseprobleemid ja ülekaalulisus. Loomu poolest on tegu tõepoolest suurepärase perekoeraga, kes on sõbralik ja leebe.

Borderterjer Foto: Shutterstock

Esimesele kohale paigutab veterinaar üllatuslikult hoopiski koera, kes ei esinda ühtegi tõugu ehk siis krantsi. «Minu jaoks on väga oluline argument, et segavereliste koerte puhul esineb siiski vähem pärilikke haigusi kui tõukoerte puhul,» põhjendab loomaarast oma valikut.