SÜDANTLÕHESTAV Koer ootas 12 aastat haigla ees oma peremeest, kuid...

Pilt on illustreeriv.

Lõuna-Hispaanias Cádizi linnas elav koer Canelo ootas 12 aastat haigla ees, et tema peremees tagasi koju tuleks, kuid seda hetke ei saabunud... Veel südantlõhestavam on asjaolu, et koer hukkus sellele samale kohale väga lähedal.