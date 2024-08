Oluline asi, mida paljud loomaomanikud lemmiklooma kiibi kohta ei tea

«Lemmikloomade kiibistamine on paljudes Eesti omavalitsustes kohustuslik ja tragid loomaomanikud seda ka aktiivselt teevad. Kuid paraku puutuvad loomakaitse organisatsioonid ja varjupaigad sageli kokku murega, et kuigi loom on kiibistatud, pole teda registrisse kantud ning seetõttu ei ole võimalik loomaomanikku tuvastada ja looma tagastada,» kommenteeris ELSi vabatahtlike ja hoiukodude koordinaator Marika Martin.

Lemmiklooma kiibistamine ja registreerimine on protseduur, mille tähtsust ei saa alahinnata. ELS toob esile viis olulist põhjust, miks iga loomaomanik peaks oma lemmiku kiibistama ja registrisse kandma.

1. Kiip aitab lemmikloomal kiiresti koju tagasi jõuda

Kui lemmikloom on kiibistatud ja registrisse kantud, on varjupaigal, veterinaarkliinikutel ja loomakaitseorganisatsioonidel võimalik looma omanik kiiresti tuvastada. See suurendab oluliselt tõenäosust, et kadunud lemmikloom leiab turvaliselt tee koju.

2. Mikrokiip ei kao kunagi ära

Erinevalt kaelarihmast või ripatsist, mis võib kaduda või saada kahjustada, paigaldatakse mikrokiip looma naha alla, tavaliselt kaela vasakule küljele. See tagab, et looma identifitseerimine on alati võimalik, sõltumata välistest asjaoludest.

3. Kiip on turvaline nii loomale kui ka inimesele

Mikrokiip on loomale täiesti ohutu ega põhjusta ebamugavust. Kiibi paigaldamine sarnaneb vaktsineerimisele ning sisaldab ainult unikaalset 15-kohalist numbrikombinatsiooni, mille saab registri abil seostada looma omanikuga.

4. Registreeritud ja kiibitud looma omanikku on kerge tuvastada

Igasuguste vaidluste ja varguse korral on mikrokiibi abil alati võimalik tuvastada lemmiklooma ametlik omanik.

5. Annab ülevaade lemmikloomade arvust ja probleemidest

Kiibistamine ja registreerimine annavad omavalitsustele parema ülevaate territooriumil peetavate lemmikloomade hulgast ja liikuvusest. See võimaldab tuvastada ebaseaduslikke kasvandusi, hinnata hulkuvate loomade probleemi ulatust ning jälgida probleemide lahendamiseks rakendatud meetmete edukust.

Eestis on kolm registrit, kuhu lemmikloomi kirja pannakse. Eesti lemmikloomaregister (lemmikloomaregister.ee), kuhu tasub lasta andmed lisada kiibi paigaldanud loomaarstil, kohalike omavalitsuste lemmikloomade register (llr.ee), sinna saab iga loomapidaja lisada ise andmed ja lisaks on Eesti Kennelliidu register, mis on mõeldud tõukoertele. Viimasesse lisab andmed kutsika kasvataja.