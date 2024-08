RANNAVALVURI HOIATUS Põhjused, miks pole lemmikloomad igale poole lubatud

Peamine põhjus?

Arvestame allergikutega!

Ükski koer ei taha kellegi päeva rikkuda, aga mitte kõik inimesed pole neljajalgsete fännid. Näiteks on paljud inimesed loomade suhtes allergilised ja pelgalt ühe karvase sõbra lähedus võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Seega pole ime, et mõnes kohas on loomad rangelt keelatud.

Kuhu siis minna?

Hea uudis on see, et loomadele on siiski olemas spetsiaalsed rannapiirkonnad! Näiteks on Kakumäel rannaalast väljas poolsaare tipus spetsiaalne koht, kus saavad koerad rahumeeli sulistada. Pärnus on koertele lubatud ala surfialast edasi Mai linnaosa poole ning alates naisterannast kuni muulini. Emajõe ääres saab loomadega rannas käia seal, kus pole ametlik rannaala. Verevi ranna läheduses on Paisjärve supluskoht, mis on ideaalne koertele ja teistele loomadele.