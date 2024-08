Saatus ei hellita: ühe silmaga varjupaiga kassi tabas veel üks suur kaotus

Kassiomanikud ei pööra sageli piisavalt tähelepanu oma lemmiku hammastele, kuid see võib neile kalliks maksma minna.

«Hammaste raviks annetatakse üldiselt väga vähe ning loomadel jäetakse tihti kodudes ka hambaprobleemid tähelepanuta,» ütleb ka Pesaleidja MTÜ juhatuse liige Katrin Paala-Vainola.

Pesaleidjas kaks aastat kodu oodanud Nelli näiteks tuli hiljuti hambaoperatsioonilt tagasi üheksa hamba võrra vaesemana ja 315 euro suuruse arvega.

«See on väike hind, kui mõelda, kui tohutult see parandas Nelli elukvaliteeti ning enesetunnet. Kuid kui mõelda, et me oleme annetustel põhinev MTÜ ning paraku hambaprobleemide kajastamine erilist tagasiside ega toetust ei saa, siis oleme väga mures,» lisas Pesaleidja esindaja.

Hoolimata sellest, et ta on ka ühest silmast ilma jäänud, on umbes 4-aastane kass Nelli Pesaleidja vabatahtlike sõnul väga lõbus ja mänguline. Teel paikassiks on vaja läbida veel üksnes mõned meetrid.

Pesaleidja vabatahtlikud loodavad, et kuna Nelli on nüüd igatpidi uuritud ja korda tehtud kass, on tal ka lihtsam kodu leida. Nellile saab kodupakkumisi esitada Pesaleidja kodulehe kaudu SIIN.

Ühekordset annetust on võimalik teha, helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank