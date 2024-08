Tallinnas võeti omanikult ära üheksa lubamatutes tingimustes peetud koera

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul peeti loomi lubamatutes tingimustes. "Loomi peeti Haabersti linnaosa kortermaja pimedas toas. Korteri põrandad olid kaetud koerte väljaheidetega ja seintel olid tugevad koerte kraapimisjäljed, mis näitas, et loomad otsisid ruumist väljapääsu. Täiskasvanud koeri peeti toas poolemeetrise rihma otsas," kirjeldas Laurimaa.

Loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse ainult juhul, kui ameti hinnangul on ohus loomade elu või tervis ning seetõttu pole võimalik jätta loomi senise loomapidaja hoolde. Kehtiva õiguse kohaselt on õigus loomi kontrollida, loomaomanikule ettekirjutusi teha ja loomi võõrandada vaid Põllumajandus- ja Toiduametil, milles osutavad tänuväärset abi mitmed loomakaitseorganisatsioonid.