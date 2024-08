Auto alla jäänud kassipja elu rippus juuksekarva otsas, kuid siis juhtus midagi imelist

Augusti alguses said Cats Help MTÜ abipalve Kohtla-Järve varjupaigast, kuhu oli toodud kassipoeg, kes ei võtnud tagumisi jalgu alla. Kassipäästjad toimetasid looma Tallinna PetCity kiirabisse, kus selgus, et kass on ilmselt auto alla jäänud ning vajab hirmkallist operatsiooni.