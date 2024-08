MIS JUHTUS? Tallinna varjupaika sattus õõvastavate põletushaavadega tõukass

Emane kass toimetati Tallinna loomade varjupaika aadressil Paljassaare tee 85, kus ta on veterinaaride järelvalve all ja saab ravi. Kassil kiip puudub, mistõttu looma omanikku tuvastada ei saa.

«Me ei saa kindlad olla, kas siin on inimese kuri käsi mängus või mitte. Paistab, et tegemist on tõukassiga. Iseloomult on ta väga sõbralik. Võib-olla on kusagil murelik omanik, kes oma kassi taga otsib,» ütles Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.