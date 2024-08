Loomaarstid hoiatavad koeraomanikke: rohuseemned võivad põhjustada elundikahjustusi

Rohuseemnete terav kuju tähendab, et need kinnituvad kergesti koera karvade, käppade ja kõrvade külge. Veterinaarid hoiatavad, et rohuseemned võivad põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, sealhulgas allergilisi reaktsioone, infektsioone, hingamisraskusi, seedetrakti ummistusi ja isegi organite kahjustusi.

Rohuseemnetest tingitud vigastuste sümptomid

Kõige enam on ohustatud pikema või tihedama karvaga koerad, samuti need, kes armastavad joosta kõrges rohus, kuid igal koeral võib tekkida kokkupuude rohuseemnetega. Sümptomid võivad varieeruda sõltuvalt sellest, kuhu seeme on kinnitunud.

Veterinaarid soovitavad koeraomanikel pöörata tähelepanu järgmistele sümptomitele: Silmad: vesised või jooksevad silmad, silma hõõrumine käpaga, tugev sügelus, turse, valu. Kõrvad: liigne kratsimine, pea sage raputamine, kõrva hõõrumine käpaga, pea kallutamine, järsk kõrvapõletik. Nina: nohu ühel pool, aevastamine, nina hõõrumine käpaga. Käpad: liigne lakkumine või närimine käpa juures, süljeplekkide teke, turse, lonkamine. Nahk: sügelus, nõgeslööve, punetus, turse. Magu: kõhuvalu või ebamugavustunne, kõhulahtisus, oksendamine. Kopsud: köhimine, okserefleks, hingamisraskused, kopsupõletik. Muud sümptomid: halvasti paranev haav, energia puudumine, kõrge palavik.

Ravi võimalused rohuseemnetest tingitud vigastuste puhul

Nii nagu sümptomid, sõltub ravi rohuseemne vigastuse asukohast ja raskusastmest.

Suurbritanniast pärit loomaarst dr Webster selgitab: «Mõnel juhul, kui rohuseeme on nähtav, võib veterinaar selle eemaldada ja määrata antibiootikumid, et vältida nakkuse teket. Kui aga seeme on kuskile kinni jäänud või pole nähtav, võib koer vajada KT-skannimist, et seeme üles leida, ning seejärel võib olla vajalik kirurgiline sekkumine selle eemaldamiseks.»

Koeraomanikel on oluline olla teadlik nendest ohtudest ja astuda samme oma lemmiku kaitsmiseks jalutuskäikude ajal.

Allikad: Blue Cross, Purina, PDSA