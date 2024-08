Aevastad, aga armastad? Elu kassiallergiaga pole võimatu

Lastel, kes elavad juba varasest east saati mitme lemmikloomaga, on väiksem tõenäosus elu jooksul kassiallergiat mitte kogeda.

Kassid on kallid ja armsad pereliikmed, kuid paraku tekitavad nad paljudele allergiat. Õnneks ei tähenda kassiallergia alati seda, et peaksid kohe oma karvasest sõbrast loobuma. Neid viise kasutades on võimalik seljatada kassiallergia, nautides endiselt nende nurruvaid kallistusi!