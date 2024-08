Iirimaa loomaaias õpetasid naised orangutanile, kuidas oma poega imetada

«Paljud naised ütlesid, et orangutanid ei kanna T-särke, nii et nad võtsid ka oma T-särgid ja rinnahoidjad ära, et Mujur näeks kõike selgemini,» rääkis üks eksperimendi eestvedajatest Lizzy Reeves ajalehele Irish Times. Lisaks näidati Mujurile ka videoid teistest orangutanidest, kes oma poegi toidavad.

Juuli lõpus tõi Mujur ilmale terve poja. Kuigi ta hoolitses poja eest hästi, ei hoidnud ta teda toitmise ajal siiski päris õigesti. Loomaaed otsustas sekkuda, kuna orangutanipojal on eriline geneetiline profiil – tema isa oli Dublini loomaaia üks ikoonidest – 45-aastaseks elanud Sibu, kes paraku suri veebruaris. Et säilitada liik, võeti orangutanipoeg ema juurest ära ja teda hakati pudelist toitma.

Lähinädalatel viiakse vastsündinud poeg Inglismaale Dorsetis asuvasse Monkey Worldi keskusesse, millel on pikaajaline kogemus orangutanide kasvatamisel. «Kogu meie tiim on temasse lootusetult armunud ja lahkumine on raske, kuid oleme kindlad, et ta läheb parimasse võimalikku kohta, kus ta saab edasi areneda ja kasvada,» ütles Dublini loomaaia esindaja.