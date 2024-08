Kooliaastaks valmistuv õpetaja leidis klassiruumist ohtliku kiskja

Õpetajana töötav Elaine Salmon lahkus hetkeks klassiruumist, et mõned töölehed ette valmistada, kuid tagasitulles avastas, et klassiruumi on ilmunud karu. «Ta tuli otse minu poole,» rääkis Salmon väljaandele wsvn.com ja lisas, et lükkas seepeale ukse kinni, lukustades karu klassiruumi.