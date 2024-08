TÄHELEPANU, KOERASÕBRAD See on midagi teile!

Dokumentaalfilm keskendub koerte haistmismeele tähtsusele, nende suhtlemisele näoilmete kaudu ning eriliselt sellele, kuidas suhtleb koer oma lähedase inimesega. Kõik, kes on kunagi tahtnud mõista, kuidas koerad toimivad, leiavad sellest filmist palju huvitavat. Hea uudis on see, et film on olnud juba alates 9. augustist Netflixis vaadatav.