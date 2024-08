LÜHIVIDEO Oranži kassi hommikune käitumine tuletab meelde, et nad on parajalt krutskeid täis

Internetti on ilmunud video oranžist kassist, kes äratab oma omanikku väga omapärasel viisil. Video pealkirjaks on «Tüüpiline hommik Pixeliga.»

Videos on näha kassi, kes on kuidagi ukse otsa roninud. Perfektselt tasakaalustatud, ülesanne selgelt teada, vaatab kass laelambi poole, kalkuleerides veatut hüpet.

Seejärel hõikab kass justkui teadlikult välja, et ta on hüppeks valmis. Seda kinnitas ka üks kommenteerija: «Nad avaldavad alati valju mjäuga, et kavatsevad mingi lollusega hakkama saada.»