FOTOD JA VIDEO Korter oli nii hullus seisus, et kasside ülesleidmine võttis 4 päeva: vaatepilt oli õudne!

Cats Help MTÜ esindaja sõnul kestis kasside päästeoperatsioon 31. juulist 3. augustini, sest hiirekütte oli lihtsalt niivõrd keeruline kola täis korterist kinni püüda.

«Mitu õhtut käidi kohal, aga kassid olid nii osavalt end prügi sisse ära peitnud, et ei leidnud neid,» sõnas ta ning lisas, et tõenäoliselt olid kassid sellistes tingimustes elanud aastaid. Koerterist päästeti emane ja isane kass ning kolm poega, kes vajasid kõik arstlikku kontorlli.

Cats help MTÜ

Foto: Cats help MTÜ

Päästeoperatsiooni käigus tegid kassipäästjad ka ühismeediasse üleskutse ning palusid inimesi appi kasse otsima. Nad jagasid ka kaadreid korterist, kus saab näha, millistes tingimustes kassid koos omanikuga elasid. Omanik oli nõus oma kassid Cats Help MTÜ-le loovutama. «Ta sai aru, et nii ei saa asi jätkuda,» lisas Cats Helpi esindaja.

Päästetud kassid viidi kliinikusse ravile ning Cats Help MTÜ palub annetajate abi, et tasuda 600-eurone arve. Samuti vajavad kassid hädasti hoiu- või päriskodu, sest kassitoa karantiiniruumid on kasse juba täis. Kui saad aidata, siis võta ühendust info@catshelp.ee.