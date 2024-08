3 päeva kliinikus elu eest võidelnud kassipoeg sai hiiglasiku raviarve

Hinge vaakuv Tokyo toimetati PetCity kliinikusse, kus talle tehti vereproovid, mis olid korras. Samuti tehti röntgenpilt ja ultraheli. Lisaks oli kass ööpäev läbi tilguti all. «Sai sümptomitele vastavalt ravi - turgutust, kui oli taas loid, apaatne ja palavikku alandati, kui see taas kõrgustes oli.»

Kuna kassil kahtlustati ohtlikku parvoviirust, pidi ta viibima isolatsioonis, mis Paala-Vainola sõnul maksis 200 eurot ööpäev. Hiljem selgus, et see kuri tõbi teda siiski ei vaevanud ning isegi veterinaarid ei osanud öelda, mis kassil sellise seisundi tekitas. Kllinikust sai kass välja täiesti tervena ja seal käiku jääb meenutama vaid hiiglaslik raviare, mile tasumisel palub Pesaleidja annetajate ab.

Pesaleidjal on praeguse seisuga 15179,1 euro väärtuses tasumata kohustusi. Pesaleidja hoole all on hetkel üle kahesaja looma, kes vajavad igapäevaselt hoolt ja tähelepanu. «Kuigi oleme oma kohustusi vähendanud, siis on hinnad väga palju tõusnud ning meil võtab aega, et püsiannetajate kogukonda hinnatõusule järgi kasvatada,» ütleb Pesaleidja esindaja.