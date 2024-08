USKUMATU Õuduste elu kogenud kass ootab uut kodu juba 8 aastat

Lis-Lotte on 2014. aastal sündinud kassike, kes on on vabatahtlike sõnul oma elus liiga palju valu näinud. Hoiukoju kolis Lis 2016. aasta mais. «Kuna hoiukoju jõudmiseni oli vaevu 2-aastase kassikese elulugu üks pidev õudusjutt, ei ole Lis-Lotte veel inimest usaldama hakanud ja vajab palju hoolitsust ning tegelemist,» ütleb vabatahtlik.