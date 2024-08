SÜDAMLIK 3 aastat varjupaigas oodanud kass leidis lõpuks oma päris kodu

Toffifee on vahva kassitüdruk, kes jõudis Pesaleidjasse tiinena 2021. aasta mais. Sama aasta juunis sündisid ka pojad, kes leidsid oma kodud juba ammu. Armas emme aga ootas ikka veel. Kassike on sündinud 2020. aasta mais, seega on ta veel üsna noor neiu.