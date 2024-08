Kass põeb nii haruldast haigust, mida isegi arstid seletada ei oska

Raiend on parajalt paks kass oma parimates aastates, kes elab oma hoiukodus muidu täitsa head elu. Saab magada kaisus, peesitada päikeselaikudes, süüa head ja paremat ning viitsimise korral ka natuke palli taga ajada.

Raiendi idülli rikub aga aeg ajalt ettetulev keelehalvatus. Kass on Eesti Maaülikooli tublide tohtrite hoole all läbinud kõik võimalikud uuringud ja testid, aga tänaseni pole teada, miks tal selline tervisemure on. Nii pole välja pakkuda ka ravivõimalusi.