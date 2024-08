OHTLIK Viga, mida kassiomanikud sageli teevad – seda on tegelikult väga lihtne vältida

Värsketel kassiomanikel võib sageli tekkida küsimus, milline on lemmiku jaoks kõige sobilikum toit: kas eelistada kuivtoitu või konservi? Kuivtoit, mis on odavam ja lihtsam käsitleda, tundub igati mugav valik, kuid ainult selle peale lootma jääda ei tasu.

Seetõttu soovitavad eksperdid pakkuda oma kassile ka konservtoitu või ise valmistatud toitu. Hea uudis on, et n-ö märg toit maitsebki paljudele kassidele rohkem, sest ergutab ka nende lõhnataju, mis on inimese omast 14 korda tugevam. Lisaks sisaldab see piisavas koguses vett, mis tähendab, et sa ei pea niivõrd oma lemmiku vedelikupuuduse pärast muretsema.