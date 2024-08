VIDEO Rõõmupisarad: 9 aastat kadunud olnud koerake naasis koju

Nüüd istus ta autosse, et sõita linna teise otsa loomaarsti juurde ja kohtuda Gizmoga. Monarrezile öeldi hiljem, et üks naine oli koera leidnud ja viinud ta loomaarsti juurde, kus nad leidsid kiibi järgi omaniku üles. Monarrez nimetas juhtunut imeks. «Mul on nii hea meel, et ma tema mikrokiibi registreerisin,» ütles ta.