VIDEO Vaata ja imesta! Kass purustab Guinnessi rekordi

Üheaastasele kassile Bao Zile kuulub uusim Guinnessi rekordi tiitel kiireim kass rulal, kes läbis kümme meetrit kõigest 12,85 sekundiga.

Tema treener Jiangtao on edukas treener, kes alustas esialgu rulaga treenimist oma koera peal. Kuid Bao Zi ei saanud talle alla jääda ja otsustas samuti rulasõidu selgeks õppida. Huvitav fakt on see, et rekordiomanik Bao Zi oskuste kogum ei piirdu ainult rulatrikkidega – ta oskab veel istuda, anda käppa, mängida surnut, keerutada, hüpata, ronida, minna läbi rõngaste, vajutada uksekella ja triblada korvpalliga.

Kui olete kunagi tundnud kadedust oma sõprade andekate koerte ja nende trikkide üle, pole selleks vajadust. Kassid, olenemata sellest, kas neil on soov purustada Guinnessi rekordit või mitte, on uutele teadmistele ja erinevatele koolitustele üsna vastuvõtlikud – vaja on ainult kannatlikku ja mõistvat omanikku.

Kassi koolitamine mistahel viisil on ka igati suurepärane viis sideme loomiseks, eriti, kui nad on teie leibkonnas uusimad liikmed. Samuti on nende treenimine suurepärane viis kassi käitumise stimuleerimiseks ja ennetamiseks, et ta ei hakkaks igavlema või muutuks ulakaks.