UURING PALJASTAB Millised koeratõud elavad kauem?

Koerte keskmine eluiga on umbes 12,5 aastat, kuid tõugude lõikes varieerub see vahemikus 5,4 kuni 15,4 aastani. Kes siis elavad koeratõugudest kõige kauem ja kes kõige vähem?

Vaatamata sellele, et Lancashire'i heelereid kimbutavad tihtipeale tervisehädad, selgub, et neil on kõige pikem eluiga.

Lancashire heeler on intelligentne ja sõbralik koeratõug. Foto: Shutterstock

Teisalt on aga Kaukaasia lambakoertel keskmine eluiga vaid 5,4 aastat. Neile järgnevad Presa Canario (7,7 aastat) ja Itaalia Corso mastifid (8,1 aastat).

Kaukaasia lambakoera iseloomustab tasakaalukus, aktiivsus, enesekindlus, julgus ja sõltumatus. Foto: Shutterstock

Dogs Trusti uurimus tõi välja, et lamedate nägudega koertel, nagu mopsidel ja prantsuse buldogidel on 40 protsenti suurem risk elada lühemat elu kui teistel koeratõugudel. Keskmise suurusega brahütsefaalsetel koertel on madalaim keskmine eluiga – isastel 9,1 aastat ja emastel 9,6 aastat. Hoolimata nende tõsistest terviseprobleemidets, mis hõlmavad hingamis-, seedimis-, silma- ja hambahaigusi, on nende tõugude populaarsus kasvamas.

Brachycephalic Working Group'i esimees Dan O'Neill rõhutab, et see uuring toob selgelt esile koerte tõsiseid terviseprobleeme. «Oluline on, et koera tervis kaaluks üle nende armsaks olemisest ning koera valikul tuleks mõelda sellele, kellel on võimalused pikaks ja õnnelikuks eluks,» sõnab ta.

Veel huvitavaid fakte

Koerte eluiga varieerub tõu, keha suuruse, näo kuju ja soo järgi. See on esimene uuring, kus kõiki neid elemente on omavahel võrreldud ja vastandatud evolutsioonilise ajalooga.

Uuringu järgi on suurtel tõugudel 20 protsenti suurem risk lühemaks elueaks kui väikestel tõugudel. Emased koerad elavad üldjuhul kauem kui isased ning puhtaverelistel koertel on segavereliste koertega võrreldes samuti suurem eluiga.

Mainimist vajavad pikakoonulised koerad, näiteks whippet, kes elavad keskmiselt 13,3 aastat.

Koos Lancashire'i heelereitega elavad kõige kauem ka Tiibeti spanjel (15, 2 aastat) ja kääbustaks (14 aastat), samasse kategooriasse mahutub ka labrador ja kokkerspanjel.