KOERAOMANIKUD, TÄHELEPANU! Neid toite ei tohi koerad süüa

Puuviljad

Puuviljadest on koerale ohutu arbuus, mis on tema jaoks lausa värskendav maiuspala. Enne söögi pakkumist tuleb ainult eemaldada seemned. Samuti on turvaline valik banaanid, kuid vältima peaks viinamarju, kuna need võivad põhjustada neerupuudulikkust.

Köögiviljad

Rohelised herned on koerasõbralikud ja pakuvad väärtuslikku kiud- ja toitaineid. Teiseks heaks valikuks on porgandid, mida võib pärast pesemist pakkuda koerale toorelt, edendades nende hammaste tervist ja pakkudes jällegi krõmpsuvat maiuspala. Lisaks naudivad koerad rohelisi ube, nii keedetult kui toorelt. Samuti on ohutud valikud maguskartul, mais ja brokoli. Mis neile aga ei sobi, on sibul, murulauk ja küüslauk, sest need on mürgised ja võivad koertele põhjustada aneemiat ja teisi tõsiseid terviseprobleeme.