Tuleb välja, et rästikutel on nastikutest erinevad pupillid, viimastel on need ovaalsed. «Niisiis võib suure kindlusega öelda, et tegemist on rästikuga. Miks ta nii teistmoodi välja näeb? Üks võimalik seletus on, et tegemist on noore roomajaga, kel pole veel iseloomulikud mustrid ja värvid välja kujunenud. Igal juhul väga põnev leid! Ja ta polnud üksinda – kokku märkasid välitöödel olnud muuseumitöötajad kolme sellist tumedat madu.»