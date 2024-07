TÕELINE VEDAMINE Hea inimene aitas päästa Põlvamaal hätta sattunud haruldased linnupojad

Eelmisel nädalal sai keskkonnaamet teate Põlvamaalt, kus metsas liikunud inimene kohtas ootamatult maapinnal kaht herilaseviu poega. Kui ameti spetsialist olukorda kontrollima läks, selguski, et herilaseviu pesa oli koos poegadega puu otsast alla kukkunud. Õnneks olid vanalinnud poegade eest edasi hoolitsenud ka maapinnal. Olukorda kohapeal hinnates otsustas kogenud spetsialist alla kukkunud pesamaterjali puu otsa tagasi viia; pesa tugevamate okstega kindlustada ja linnupojad pessa tagasi toimetada.

Sündmusele reageeris Tarmo, kes on keskkonnaameti loodushoiutööde peaspetsialist ja Kotkaklubi liige, tunneb röövlindude elu hästi ja on nendega ümberkäimisel kogenud. Sellisel viisil poegade pessa tagasi toimetamine tulebki jätta spetsialistidele, kellel on olemas vajalik kogemus ning varustus.