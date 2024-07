11-aastane tõukass toodi eutaneerimisele täiesti jahmataval põhjusel

Kuna omaniku sugulased kassi eest hoolitseda ei saanud, nägid nad ainsa lahendusena vaid eaka, kuid täies elujõus kassi eutaneerimist. Loomaarstid polnud sellega aga nõus ning pöördusid Cats Help MTÜ poole, et nad aitaksid kassi elu päästa ja talle uue kodu leida.

Eutaneerimisele kavandatud summa eest ning pisut ka Cats Help MTÜ raha eest tehti kassile, kes kannab nime Roki, põhjalikud terviseuuringud ning selgus, et kass on tõepoolest täiesti terve.