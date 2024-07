Saaremaa loomaaias suri krokodill Kusti, kahtlustatakse külastajate kurja kätt

Saaremaa loomaia pere on suures leinas, sest neljapäeval suri nende krokodill Kusti.

Kusti käitus eile hommikul tavapärasest erinevalt ja kahjuks suri. Pererahvas kutsus viivitamatult appi loomaarst Heli Säre, et selgitada, mis loomaga juhtus. Dr Säre, kes on Kusti kasvamisega hästi kursis, leidis looma koljust suure verevalumi. Looma kas torgiti tugevalt või visati kiviga pähe.

Loomaaia pere palub: «Armas inimene, kes sa seda loed ja kui sa tead, et kella 14–15 ajal läbi sinu see juhtus, palun võta meiega ühendust. Või mõtle oma teole ja loodame, et saad südamerahus magada. Meie ei saa.»