EHMATAV LEID Varjupaika sattunud kassi mineviku kohta selgus midagi väga õõvastavat

Heleene saabus Pesaleidja kassituppa 30. aprillil 2024 Kuusalu vallast Kosu külast. See umbes aastane kiisupreili on väiksemat kasvu, kandes uhkusega imekaunist pehmet kasukat, mis on tõeline kunstiteos - kolmes kaunis värvitoonis: valge, must ja beež.