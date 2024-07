UURING KINNITAB Ülekaalus kassid aitavad inimestel liigseid kilosid kaotada

Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uus uuring näitab, et kasside soolestiku mikrobioomi muutused toitumise muutmisel sarnanevad inimestel täheldatud muutustega. See teeb kassidest potentsiaalselt väärtusliku allika inimeste rasvumise uurimiseks, mis võiks mõlema liigi tervist parandada.

Uuringus avastati, et kasside soolestiku mikrobioomi muutused peegeldasid inimeste sarnaste toitumismuudatuste tulemusi. Selgus, et kasside väljaheiteproovides suurenes piiratud kalorite dieedi ajal propioonhappe osakaal, mis on teistes imetajates isu reguleerimise ja rasva kogunemise vähenemisega seotud.