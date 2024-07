VIDEO Sportlikud linnud! Emupere vallutas jalgpallimängu ajal terve väljaku

Mängijad jälgisid, kuidas nad läbisegi üle muru jooksid. Seejärel suundusid nad lähedal asunud künkast üles, klubihoone poole. Hitchcock ütles, et kõnealust emuperet on linnas regulaarselt nähtud, kuid see oli esimene kord, kui nad jalgpalliväljakul mängijatega liitusid.