Veterinaar paljastab, miks oranžid kassid nii krutskeid täis on

Everypaw Pet Insurance'i loomaarst dr Anna Foreman ütles FEMAILile, et kuigi teaduslikult on see ebaselge, on palju anekdootlikke tõendeid, mis viitavad sellele, et punased kassid on teistest metsikumad, kuid samas sõbralikumad.

«Uuringud omanike arusaamadest oma kasside iseloomu kohta näitavad, et punaseid kasse peetakse sõbralikumateks, kiindunumateks ja mängulisemateks,» selgitas ta.

Dr Foreman viitas, et oranžide kasside mänguline loomus võib olla seotud nende sugupoolte jaotusega, kuna umbes 70–80 protsenti neist on isased. Põhjuseks on see, et geen, mis vastutab punase karvkatte eest, kandub isastele kassipoegadele palju kergemini kui emastele, vahendab Daily Mail.

Kasside käitumise ekspert Roger Tabor selgitas, et kuigi tõugude temperament varieerub, on vähe teaduslikke tõendeid, mis otseselt seostaksid karvkatte värvi käitumisega. Oranžide kasside seiklushimu võib olla tingitud asjaolust, et enamik neist on isased.

«Isased kassid on üldiselt seiklushimulisemad ja sõbralikumad, eriti kui nad ei ole kastreeritud. See võib selgitada, miks peamiselt isaste punaste kasside populatsioon on selliste iseloomuomadustega,» ütles ta. Samuti märkis ta, et kastreerimata isased punased kassid on mõõtmetelt sageli suuremad kui teised kassid, välja arvatud kuulsad suured Meini kassid.

Dr Foreman lisas: «Paljud kassitõud võivad olla punased ja tavaliselt määrab tõug iseloomu rohkem kui karvkatte värv. Abessiinlased, Meini kassid ja Briti lühikarvalised on tuntud oma punaste variantide poolest ja need tõud on sõbralikud ja seltsivad oma loomuse poolest.»