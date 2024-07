ERAKORDSED LOOD Haidele pühendatud nädal keskendub ookeani märulikangelastele

REEDE, 19. juuli

«Shark Attack Island»

Paradiisiks olnud Vaikse ookeani lõunaosast on saanud haide rünnakute kolle, kus härg-, tiiger- ja mõrtsukhaid liiguvad kuurortide randadele üha lähemale, rünnates viimase viie aasta jooksul surmavalt seitset inimest. Doktor Riley Elliot, Paul De Gelder ja Kori Burkhardt teevad katseid, et tuvastada rünnakute eest vastutavad liigid, ja selgitada välja, miks nad ründavad.

«Alien Sharks: Ghosts of Japan»

Jaapani veed on koduks planeedi suurimale hailiikide mitmekesisusele, kus enamik haidest on justkui ulmelised. Metsloomade bioloog Forrest Galante koos süvamereteadlase Christina de Silva ja süvameremõõtjatega otsivad üles ja uurivad oma missioonil just neid ulmelisi haisid, et teha kindlaks, kas kriitiliselt ohustatud ingelhai jääb Jaapani vetesse. Teekonnal avastab Forrest 17 erinevat ja ainulaadset hailiiki ning on tunnistajaks salapärase liigi, Velvet Dogfishi haide sündimisele.

«Monster of Oz»

Austraalia edelaosas sütitab mõrtsuk- ja makohaisid jahtiv tundmatu kiskja hirmu kuristikus pesitseva merekoletiste ees. Filmitegijad Dave ja Jennene Riggs ühinevad dr Tristan Guttridge'i ja Rosie Moore'iga, et püüda mõrvarit tabada.

«Shark Frenzy: Mating Games»

Doktor Craig O’Connell uurib kahe hailiigi armuelu, vihjates, et toiduhullus tekitab liikide ellujäämiseks üliolulist romantikat. Olles relvastatud täiustatud varustusega, korraldab O’Connell erinevaid toitmisüritusi, et paljastada lüli paaritumistes, mis on liigikaitse seisukohalt ülioluline.

LAUPÄEV, 20. juuli

«Great White Serial Killer: Sea of Blood»

Pärast seda, kui ühes väikeses Mehhiko kalurikülas leidis aset kaks surmaga lõppenud mõrtsukhai rünnakut, sealhulgas üks, kus ohver jäi ilma oma peast, ühineb hairünnaku üleelanud Paul De Gelder haide uurija Brandon McMillani ja kohaliku bioloogi Gador Mutaneriga, et panna alus plaanile tuvastada mõrvarid ja hoida Cortezi meri külaelanikele turvalisena.

PÜHAPÄEV, 21. juuli

«6000lb. Shark»

Merebioloogid Tom Hird ehk The Blowfish ja Leigh de Necker otsivad Uus-Meremaa rannikult kõige rasvasemaid mõrtsukhaisid ja püüavad hankida nende väljaheiteid, et uurida, mida nad söövad. Kasutades tipptasemel teadust, on nende eesmärgiks jõuda hiiglasliku mõrtsukhai kaalumiseni, mille suurimaks numbriks võib osutuda 2,7 tonni.