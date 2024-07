«Isa pidavat jälle uute kassipoegadega prügimäele sõitma.» 6-aastaselt kassipoja päästnud Madis meenutab juhtunut siiani

Madis meenutab, kuidas nad sõitsid emaga sõprade juurde külla, kellel oli kodus emane kass, kes iga aasta pojad sünnitas. Pereisa aga oli prügiautojuht, kes kassipojad tavaliselt prügimäele sokutas, et neist lahti saada. «Kuulsin pealt, et homme pidavat isa jälle uute kassipoegadega prügimäele sõitma ja otsustasin ühe kena triibulise salaja põue panna, sest mul hakkas lihtsalt nii kahju. Olin siis umbes 6-aastane ja emale ei öelnud ma esialgu mitte midagi.» Nad kõndisid emaga autosse, kus poiss oma süütu saladuse talle avaldas ja põuest kassipoja välja lasi. «Ema oli algul pisut pahane ja päris, et mida ma nüüd tegin, aga siis ta leebus. Ka temal hakkas vaesest kassipojast kahju ja ta lubas ta koju võtta.» Nii saigi Madis vähemalt ühe nurruva loomakese päästetud.

Cats Help MTÜ tõdeb, et ka tänapäeval ei ole õõvastav loomade tapmine kahjuks muutunud. Eriti maakohtades praktiseeritakse uputamist ja muid võikaid võtteid, et kasside populatsiooni piirata. Vanemad inimesed annavad oma teadmised edasi noorematele ja kui puudub tahtmine end harida ja loomade suhtes empaatiat kasvatada, on see kui surnud ring. Vabanduseks on alati kõigele: «Aga nii on alati tehtud ja see ongi normaalne.»

«Sellisel puhul, kus oma kassil on pojad tulnud ning asi on läinud üle käte, soovitaksingi tegelikult pöörduda mõne ühingu poole, kes aitaks emakassi steriliseerida ning poegadele head kodud leida. Vastasel juhul on see jällegi surnud ring - poegi aina tuleb ja kahjuks kodusid kõigile ei jagu. Nad satuvadki tänavale ja taaskord tekib üks kassikoloonia juurde. Meie väga julgustame pöörduma kasvõi meie poole, paluma abi ja nii saavad kassipojad omale uue kodu leida,» innustab Cats Help MTÜ.