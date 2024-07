GALERII Bangkoki kaubamajas on siiani avatud «maailma kurvem» haruldaste loomade loomaaed

Kuigi Tais on vastu võeti vastu uued keskkonnaalased õigusaktid, on need peamiselt suunatud kohalikult sündinud loomade väärkohtlemise ärahoidmisele ning need seadused ei hõlma tingimata eraomanduses olevaid loomaaedu nagu Pata, ega ka nõnda haruldasi olendeid nagu Bua Noi, edastab Bangkok Post.