GALERII Bangkoki kaubamajas on siiani avatud «maailma kurveim» haruldaste loomade loomaaed

Emane gorilla Bua Noi on elanud üle 30 aasta üksi väga kitsas puuris. Vaatamata inimeste pahameelele ja valitsuse survele ei ole perekond, kellele loomaaed kuulub, soostunud loomast loobuma. Viimati sattus Pata loomaaed taas meedia tähelepanu alla, kui pakkus 100 000 baadi (umbes 2533 euro) suurust preemiat info eest, mis viib kaubamaja seinale «Vabastage Bua Noi!» kirjutanud aktivistide tabamiseni.

Kuigi Tais võeti vastu uued keskkonnaalased õigusaktid, on need peamiselt suunatud kohalikult sündinud loomade väärkohtlemise ärahoidmisele ning need seadused ei hõlma tingimata eraomandis olevaid loomaaedu nagu Pata ega ka nõnda haruldasi olendeid nagu Bua Noi, edastab Bangkok Post.