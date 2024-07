Kuidas see võimalik on? Kass ootab Pesaleidjas kodu juba 7 aastat

Algselt oli diabeet, kuid see saadi imekombel välja ravitud ning nüüd ei vaja Mister X juba tükk aega insuliini ega eritoitu. Kuid kahjuks avastati juba mõnda aega tagasi kilpnäärme ületalitlus.

See on tervisemure, millega vajab kiisuhärra iga mõne kuu tagant uut vereproovi. Taaskord oligi aeg uueks vereprooviks ning pisut nõretava kõrva ülevaatuseks. Ka pulstis karv tuli lühemaks ajada, et olemine vaid parem saaks olla.