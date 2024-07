NUNNU GALERII Tallinnas kogunesid Maarjamaa kõige armsamad korgid

Maailmas on kokku kaks korgi tõugu – Pembroke ja Cardigan – ning nende peamiseks erinevuseks on kaal. Esimesed on suuremat kasvu ja teravate kõrvadega, teised aga väiksemad. Ühes asjas on nad sarnased: nad on loomult karjakoerad ja lambakoerte sugulased, mis teeb neist suurepärased kaaslased. Korgide omanikud ütlevad kui ühest suust, et need on suure hingega koerad, kes on väiksesse kehasse sattunud.