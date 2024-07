MIDA TEHA? Kuidas aru saada, et puuk on koerale liiga teinud

Lyme'i tõve ehk puukborrelioosi põhjustavad borreelia perekonna bakterid. Ka koerad võivad haigusesse nakatuda, kui neid hammustab bakterit kandev puuk. Samuti tuleks arvesse võtta, et kõik puugid ei kanna haigust. Puugi leidmine on ebameeldiv, olgu see siis enda või lemmiklooma pealt. Inimesed saavad puukborrelioosi haigestumisel sümptomitest rääkida, kuid koerad ei saa. Siinkohal tasub olla tähelepanelik oma lemmiku käitumise suhtes.

Sümptomid tekivad tavaliselt kuni kuu aega pärast hammustust. Lemmikul võivad esineda mittespetsiifilised sümptomid, nagu palavik ja vähenenud söögiisu, olles tavapärasest väsinum ja vähem aktiivne. Sellised sümptomid võivad ka muudest haigustest olla põhjustatud, näiteks kennelköha või seedetrakti ummistus.

Nakatunud koertel võib täheldada ka põletikulistest liigestest põhjustatud lonkamist, mis ravimata jätmise puhul võib artriidiks süveneda.

Retriiverite puhul võib ravimata puukborrelioos areneda ka nefriidiks ehk tõsiseks neeruhaiguseks. Sümptomid hõlmavad oksendamist, sagedamat urineerimist ja kaalulangust.

Õnneks on enamik sümptomeid antibiootikumidega ravitavad. Samuti ei tähenda positiivne test, et koer võib nakatunud olla – see võib tähendada, et koeral on eelnevalt puuk olnud ja seetõttu on koeral Lyme'i tõve vastu antikehad. Siiski tasuks haiguse tuvastamisel ka perekonnaliikmeid testida, kuna puugid võivad koertelt inimestele märkamatult üle minna.

Puukide ennetamiseks on erinevaid võimalusi, mille hulgas on nii käsimüügi- kui ka retseptiravimid, näiteks pihustid, kaelarihmad ja tabletid. Igal juhul on soovitatav konsulteerida veterinaariga, et koerale parim variant leida, olgu see ennetamiseks või raviks.

Allikad: Wikipedia, Huffpost.