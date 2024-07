VIDEO Üksi koju jäänud koer tegi midagi, mis perenaist tõeliselt šokeeris

Alla kuue kuu vanuseid kutsikaid ei tohiks jätta üksi kauemaks kui 2–3 tunniks, sest nad ei suuda oma põit kontrolli all hoida ja nii on oht, et nad hakkavad üksiolekut lausa kartma, mis tekitab hiljem palju lisaprobleeme. Kutsikat üksi koju jättes on kõige parem hoida teda turvaliselt puuris või ruumis, kus ta ei saa midagi lõhkuda ega liiga palju pahandust teha.