Kurb lõpp: operatsioonil käinud tiiger Pootsmani elu ei õnnestunud päästa

Et Pootsmanil on kõhuseinas kasvaja, selgus juuni alguses Sloveenias Ljubljana loomaaias, kus talle enne Tallinnasse toomist hambaravi ja üldine tervisekontroll tehti. Tallinnas võeti kasvajast koeproov, mille uurimine tegi kindlaks, et tegemist on pahaloomulise kasvajaga.